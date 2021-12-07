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Российские оккупанты обстреляли прифронтовой поселок Майорск. ФОТО

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В Донецкой области российские оккупанты обстреляли прифронтовый поселок Майорск, повреждены два частных домовладения.

Об этом в фейсбуке сообщил руководитель Гуманитарной миссии "Подснежник" Евгений Каплин, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня в 11:10 произошел обстрел поселка Майорск (пгт Зайцево). В результате обстрела повреждены окна в двух домовладениях по ул. Станция Майорская", - написал Каплин.

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Российские оккупанты обстреляли прифронтовой поселок Майорск 03

Он отметил, что в одном из домовладений при обстреле находился немобильный мужчина 1956 года рождения.

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В полиции Донбасса подтвердили факт обстрела. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

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Топ комментарии

  • Ритта Рыжук
    Отаке воно зелене перемир"я !!)))
  • Voc Vox
  • Alex Uzh
    так красивіший)
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