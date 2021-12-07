Российские оккупанты обстреляли прифронтовой поселок Майорск. ФОТО

В Донецкой области российские оккупанты обстреляли прифронтовый поселок Майорск, повреждены два частных домовладения.

Об этом в фейсбуке сообщил руководитель Гуманитарной миссии "Подснежник" Евгений Каплин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 11:10 произошел обстрел поселка Майорск (пгт Зайцево). В результате обстрела повреждены окна в двух домовладениях по ул. Станция Майорская", - написал Каплин.





Он отметил, что в одном из домовладений при обстреле находился немобильный мужчина 1956 года рождения.

В полиции Донбасса подтвердили факт обстрела. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Читайте также: С начала суток войска РФ трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС