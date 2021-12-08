Ученые НАН прогнозируют спад количества суточных COVID-случаев к концу года

В Национальной академии наук Украины прогнозируют более 7 тысяч случаев COVID-19 в сутки до конца декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 8 - 21 декабря, обнародованном на сайте НАНУ.

Среднее количество новых обнаружений в Украине уменьшилось до 10 318 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 430 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 9 410 (SEIR_U), 8 626 (Prophet) в течение недели 8-14 декабря 2021 года и 7 677 (SEIR_U), 7279 (Prophet) - в течение недели 15-21 декабря", – сказано в прогнозе.







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