Планировали массовый расстрел одногруппников: СБУ предотвратила совершение теракта в колледже Черкасской области. ФОТОрепортаж

СБУ предотвратила совершение террористического акта в одном из колледжей в Черкасской области. В ходе следственно-оперативных действий разоблачены два студента, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников. У злоумышленников изъяты пистолеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что информацию о подготовке к теракту они распространили через запретную в Украине соцсеть "ВКонтакте".

По данным следствия, установлено, что двое студентов местного колледжа через интернет распространяли сообщения по фото- и видеоматериалам о планировании массового расстрела одногруппников.

Также злоумышленники призвали через соцсети присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками.

Во время обысков по местам жительства правоохранители обнаружили:

- два пистолета,

- компьютерная техника и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники киберподразделения и следователи СБУ в Черкасской области при процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры.

Читайте также: Взрыв автомобиля в Днепре: погибли начальник отдела ГСЧС Дарья Гречищева и мединструктор Алексей Кавлак. СМИ сообщают о заложенной взрывчатке. ВИДЕО+ФОТО



Фото: сайт СБУ

Напомним, 17 октября 2018 года днем ​​в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а затем переквалифицировало в статью "преднамеренное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел взять свои детские снимки. После этого из дома исчезли 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.