Планировали массовый расстрел одногруппников: СБУ предотвратила совершение теракта в колледже Черкасской области. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что информацию о подготовке к теракту они распространили через запретную в Украине соцсеть "ВКонтакте".
По данным следствия, установлено, что двое студентов местного колледжа через интернет распространяли сообщения по фото- и видеоматериалам о планировании массового расстрела одногруппников.
Также злоумышленники призвали через соцсети присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками.
Во время обысков по местам жительства правоохранители обнаружили:
- два пистолета,
- компьютерная техника и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.
Изъятые предметы направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники киберподразделения и следователи СБУ в Черкасской области при процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры.
Напомним, 17 октября 2018 года днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.
Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.
Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а затем переквалифицировало в статью "преднамеренное убийство".
Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел взять свои детские снимки. После этого из дома исчезли 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.