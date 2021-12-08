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"Путин, добро пожаловать в ад!": украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist. ФОТОрепортаж

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Флешмоб также активно поддержали иностранцы.

Украинцы в соцсетях запустили флешмоб #UkrainiansWillResist, призванный продемонстрировать стране-агрессору готовность коллективно противостоять новому наступлению на Родину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Хэштег, что в переводе звучит как: "Украинцы будут сопротивляться", появился в трендах Twitter и массово распространяется через посты в Facebook.

Новый флешмоб впервые поддержали общественные деятели и политики, впоследствии инициативу подхватили и обычные пользователи. Так утром, 8 декабря, в Twitter появилось еще более 160 тематических твитов.

Украинцы, преимущественно с помощью артов и мемов, показывают, как поступят с врагом в случае вторжения на родные земли. Насмешливо упоминают и главу Кремля Владимира Путина, который еще в 2014-м дал приказ оккупировать Крым и часть Донбасса.

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Свою готовность брать в руки оружие и защищать города за несколько суток флешмоба публично выразили уже сотни пользователей.

Участники #UkrainiansWillResist отмечают, что не будут принимать от России никаких ультиматумов и мира по сценарию агрессора.

"Путин, добро пожаловать в ад!" – говорится в одном из постов.

Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 01
Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 02
Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 03
Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 04
Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 05
Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 06
Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 07
Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 08
Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 09

"Ця війна спалить не тільки Україну, а й усю Європу! Російський терор знову почав поширюватися. Хто може гарантувати, що Польща не стане наступною ціллю? Їх треба зупинити, поки не стало надто пізно", - говориться в іншому.

Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 10

"Як етнічна українка, я розумію почуття моїх співгромадян з приводу ситуації. Україна – суверенна країна. У нас незалежність з 1991 року, і ми нікому її не віддамо! Українці – не раби! Вистачить значить вистачить", - пише інша користувачка соцмереж.

Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 11

"Росія – мирна країна, котра захищає від вторгнення сусідів. Талібан – мирні партнери з боротьби із тероризмом і люди, котрі змінилися. Якщо ви вірите цим двом, у мене є (знайомий) африканський принц, якому потрібні пожертви, щоби розблокувати кілька мільйонів доларів. Дякую", - відмічає інший користувач соцмереж.

Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 12

"Звісно, важливо, що Путін, Байден і Зеленський будуть говорити про Україну. Проте важливіше те, що у випадку великого нападу Росії на Україну, українці чинитимуть опір. Українці боротимуться за кожне місто, як за донецький аеропорт! Повтору 2014-го не буде!" - наголошують учасники флешмобу.

Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 13

"Ніхто не зможе змусити українців прийняти ультиматум Путіна. Ніякого "миру" на умовах Росії не буде", - додають користувачі соцмереж.

Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 14

"Незалежно від того, про що домовляться Байден з путлером, ми будемо протидіяти русні", - зазначають учасники флешмобу.

Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 15

Флешмоб також підтримали й іноземці:

"Ми підтримуємо вас, і ми будемо поряд з вами, попри все"

Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 16

"Два хештеги, які зустрічаються все частіше:

#УкраїнціЧинитимутьОпір

#UkrainiansWillResist

Так, вони будуть. І ми повинні їх підтримати"

Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 17

"#UkrainiansWillResist Путін – злочинець і має понести відповідальність!"

Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 18

"Замість того, щоби ділитися проплаченими страшилками Кремля, ми всі повинні ділитися цим: #UkrainiansWillResist #IStandWithUkraine. Нехай манекен, набитий ботоксом, знає, що ми не будемо безсторонніми спостерігачами його злочинної діяльності".

Путин, добро пожаловать в ад!: украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 19

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Топ комментарии

  • Ziu Zou
    Слава Україні!!!!!
  • Чайка Київ
    Гером слава !!!
  • 5 копійок
    Батько наш Бандера, Україна мати
    Ми за Україну будЕмо воювати.
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