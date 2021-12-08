70 км трассы от Евсуга до Мелового отремонтировали в Луганской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В этом году в Луганской области были отремонтированы два участка трассы Н-26, образующие маршрут Евсуг-Меловое.

Фото восстановленной трассы опубликовала Служба автомобильных дорог Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

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Так, в рамках президентской программы "Большая стройка" ремонтные работы охватили участки общей протяженностью 70 км: от Евсуга до Беловодска на км 230+000 – км 265+000 и от Беловодска до Мелового на км 265+000 – км 300+885.

"На фото – участок км 230+000 – км 265+000 (в Беловодске). Здесь закончено устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия; закончены работы по обустройству примыканий, съездов; укрепления обочин. Закончены работы по укладке ЩМА и закончено нанесение разметки, установка сигнальных столбиков", - говорится в сообщении областного Автодора.

В данный момент дорогу готовят к вводу в эксплуатацию. Ожидается, что это произойдет после установки метеостанции, которая будет расположена в районе населенного пункта Меловое. Установить станцию планируется до конца текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы "Большая стройка" до конца 2024 года по всей стране будут восстановлены 24 тысячи километров автодорог.

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