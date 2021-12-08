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Достроенный магазин на 1200 кв.м по документам пытались выдать за "реконструированную квартиру" в ЖК Харькова, – ДИАМ. ФОТО

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В Харькове владельцы квартиры на первом этаже нового ЖК достроили магазин площадью 1200 квадратных метров. Строительство на придомовой территории производили под видом реконструкции квартиры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная инспекция архитектуры и градостроительства.

"Ни за что не догадаетесь, что изображено на этом фото. Это – реконструированная квартира площадью 60 м2. Под видом реконструкции фактически произошло новое строительство магазина площадью 1 200 кв. м", – комментирует ДИАМ фотографию пристройки.

Достроенный магазин на 1200 кв.м по документам пытались выдать за реконструированную квартиру в ЖК Харькова, – ДИАМ 01

Сообщается, что ГАСИ выдала разрешение на "реконструкцию квартиры номер четыре с пристройкой под магазин продовольственных и непродовольственных товаров".

Когда дело дошло до выдачи сертификата о принятии объекта в эксплуатацию, инспекторы ДИАМ выехали на место, увидели магазин и отказали в выдаче документа. Обещают провести внеплановую проверку и сообщить правоохранительным органам.

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Достроенный магазин на 1200 кв.м по документам пытались выдать за реконструированную квартиру в ЖК Харькова, – ДИАМ 02
Достроенный магазин на 1200 кв.м по документам пытались выдать за реконструированную квартиру в ЖК Харькова, – ДИАМ 03

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Топ комментарии

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Ну увлеклись с ремонтом, с кем не бывает.
  • Ksenia VB
    Це ж АТБ
  • Виталий Таврический
    Не занесли вчасно в ДІАМ, а ті образились. Думаю, таким чином зараз відкривається більшість магазинів АТБ, вони ростуть наче гриби восени. В моєму місті (супутник Києва) трохи більше року тому, був один невеличкий, за рік їх стало 4.
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