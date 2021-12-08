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Вандалы разрушили памятник Героям Небесной Сотни в Первомайске, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Полицейские устанавливают лиц, которые повредили и осквернили надписями памятник Героям Небесной Сотни в Первомайске Николаевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Первомайский районный отдел полиции Николаевской области.

"Сегодня, 8 декабря, около 7:20 в райотдел полиции поступило сообщение от начальника управления ЖКХ Первомайска о том, что в центре города, у остановки общественного транспорта по ул.Грушевского, неизвестные повредили и осквернили надписями мемориал Героям Небесной Сотни и воинам АТО" , – говорится в сообщении.

Следователи квалифицировали произошедшее по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УКУ "Хулиганство". Санкцией статьи предусмотрено наказание до пяти лет ограничения свободы.

Вандалы разрушили памятник Героям Небесной Сотни в Первомайске, - полиция 01

Полицейские проводят первоочередные следственные действия по установлению причастных к совершению преступления лиц и привлечению их к ответственности.

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Правоохранители обращаются к гражданам, владеющим любой информацией об обстоятельствах указанного события и личности вандалов, сообщить в Первомайский районный отдел полиции по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам (093) 877-0974, (068) 314-29-49, 102.

Вандалы разрушили памятник Героям Небесной Сотни в Первомайске, - полиция 02
Вандалы разрушили памятник Героям Небесной Сотни в Первомайске, - полиция 03
Фото: сайт Нацполіції

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Ватні гниди. Їх від українського плющить.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Просто потвори, нічого немає у цих вандалів спільного з людиною. Але приклад наруги над всім українським дав Володя "Какая разница".
  • Solomon c5c4359c
    Надеюсь, патриоты найдут их раньше ментов.
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