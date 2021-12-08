Автомат с дистанционным управлением обнаружили в багажнике сгоревшего автомобиля в Днепре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".
Очевидцы сообщили о возгорании примерно в 09:10. В багажнике автомобиля стоял обгоревший автомат, закрепленный на специальной станине. Автомат имел дистанционное управление и был подключён к отдельному автомобильному аккумулятору, который находился в салоне. Он был направлен в сторону арки дома. Скорее всего, он имел бакелитовый магазин с патронами, поскольку от него в результате пожара осталась лишь одна пружина. Что именно стало причиной возгорания — пока неизвестно. Сам автомобиль зарегистрирован в Жёлтых Водах.
По неподтвержденной информации, сообщает издание, автомобиль стоял на этом месте уже около недели. Сначала очевидцы услышали несколько хлопков, которые могли быть выстрелами, а затем вспыхнул автомобиль. Якобы после возгорания очевидцы услышали автоматную очередь. Однако официально комментария от полиции пока нет, на месте работают следователи.