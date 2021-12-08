Новости Фото

Вантовый мост в Запорожье "раскрасят" LED-подсветкой в цвета украинского флага. ВИДЕО+ФОТО

8 91851
По завершению строительства мосты в Запорожье станут не только связующим звеном между двумя частями города и островом Хортица, но и полноценным арт-объектом.

"Укравтодор" продемонстрировал, какой будет подсветка нового вантового моста, передает Цензор.НЕТ.

Строительство верховой части вантового моста – сооружения № 10 Автотранспортной магистрали через Днепр в г. Запорожье – уже на финишной прямой. Мостостроители уже смонтировали все 48 вантов и готовятся к опусканию пролетного строения.

"Уже недалеко время, когда движение транспорта по части моста откроют. После завершения всех строительных работ, по проекту предусмотрено архитектурное украшение пилона, вант и других элементов моста современной и яркой LED-подсветкой", - говорят в автодоре.

Напомним, комплекс мостов в Запорожье является одним из известнейших долгостроев Украины. Проект разморозили в 2020 году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков показавл, как выглядит финальная стадия монтажа вант на одном из Запорожских мостов.

Читайте также: В Ромнах достроят мост, который начали и забросили 17 лет назад, - Сумская ОГА

Вантовый мост в Запорожье раскрасят LED-подсветкой в цвета украинского флага 01
Вантовый мост в Запорожье раскрасят LED-подсветкой в цвета украинского флага 02

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Envoy
    Красиво , если бы не возможная война . Я не нагнетаю , но лучше бы эти деньги потратили на оборону Украины .
  • Юрій Вінгорськи
    да, це дуже гарно та патріотично, тільки ціну забули назвати, тіпа на робочий проєкт пішло 2 мільйона, на роботу піде 23 чи ще більше.... бо за останні 2 роки ніхрена не бачу так багато новин про постачання озброєння в ВСУ, а звіти про дороги, мости, площі, освітлення, тепер про покраску, кожен Божий день. У нас є війна, люди на передовій гинуть, чи ні???
    влада веде себе так, наче б то ні війни ні втрат нема.
  • Envoy
    Отступления ? Так не правильно думать .
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости