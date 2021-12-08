Вантовый мост в Запорожье "раскрасят" LED-подсветкой в цвета украинского флага. ВИДЕО+ФОТО

По завершению строительства мосты в Запорожье станут не только связующим звеном между двумя частями города и островом Хортица, но и полноценным арт-объектом.

"Укравтодор" продемонстрировал, какой будет подсветка нового вантового моста, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Строительство верховой части вантового моста – сооружения № 10 Автотранспортной магистрали через Днепр в г. Запорожье – уже на финишной прямой. Мостостроители уже смонтировали все 48 вантов и готовятся к опусканию пролетного строения.

"Уже недалеко время, когда движение транспорта по части моста откроют. После завершения всех строительных работ, по проекту предусмотрено архитектурное украшение пилона, вант и других элементов моста современной и яркой LED-подсветкой", - говорят в автодоре.

Напомним, комплекс мостов в Запорожье является одним из известнейших долгостроев Украины. Проект разморозили в 2020 году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков показавл, как выглядит финальная стадия монтажа вант на одном из Запорожских мостов.

Читайте также: В Ромнах достроят мост, который начали и забросили 17 лет назад, - Сумская ОГА



