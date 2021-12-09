Рейсовый микроавтобус и легковушка столкнулись в Тернопольской области: 10 пострадавших, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"8 декабря в 16 ч 26 мин в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления поступило сообщение о том, что на автодороге М-19 вблизи с. Лозовая произошло дорожно-транспортное происшествие - столкнулись рейсовый микроавтобус и легковой автомобиль", - говорится в сообщении.
На место происшествия срочно направлены спасательное отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и работники оперативно-координационного центра Главного управления.
Спасатели провели деблокировку потерпевших и передали работникам экстренной медицинской помощи.
Также сотрудники ГСЧС приняли меры, направленные на предотвращение возникновения пожара.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 10 человек, погибших нет.