Разрушенный наводнением 11 лет назад мост был отстроен на Буковине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Завершено восстановление моста через реку Сирет в городе Старожинец на Буковине. Сейчас готовятся документы, необходимые для сдачи переправы в эксплуатацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА.

"Мостовое сооружение в Сторожинце еще в 2010 году разрушило наводнение. Следовательно, около 5 тысяч горожан более десяти лет не имели удобного автомобильного сообщения с городом. Ведь чтобы попасть на противоположный берег реки, необходимо было делать крюк в 15 километров", - рассказали в ОГА.

Восстановление моста началось в 2019 году. Стоимость работ составила 17 млн грн, эти средства были выделены из госбюджета. На сооружении уложили финальный слой асфальтового покрытия, смонтировали барьерное и перильное ограждение. В скором времени планируется нарисовать разметку. Для этого ждут благоприятной погоды.

Как ранее сообщалось, в этом году программа Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" охватила 245 искусственных сооружений на украинских автодорогах.

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