Первый катер, построенный для Морской охраны ГПСУ, спущен на воду во Франции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ .
"В настоящее время завершаются окончательные работы по монтажу, наладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям. И уже весной, после проведения ходовых испытаний, ожидается прибытие нового катера в Украину", - говорится в сообщении.
Построенный катер может развивать скорость до 30 узлов (около 60 км/ч). Его испытания начнутся на следующей неделе и продлятся до конца января.
В ближайшее время во Францию прибудут украинские моряки-пограничники, под кураторством специалистов предприятия ОСЕА будут учиться эксплуатировать и обслуживать новую технику.
В общей сложности к 2024 году пограничники получат 20 патрульных катеров французской компании ОСЕА, пять из них будут построены с помощью иностранных специалистов на украинских мощностях в Николаеве.