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Первый катер, построенный для Морской охраны ГПСУ, спущен на воду во Франции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня во Франции спущен на воду первый катер FPB98MKI, построенный для Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ .

"В настоящее время завершаются окончательные работы по монтажу, наладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям. И уже весной, после проведения ходовых испытаний, ожидается прибытие нового катера в Украину", - говорится в сообщении.

Первый катер, построенный для Морской охраны ГПСУ, спущен на воду во Франции 01

Первый катер, построенный для Морской охраны ГПСУ, спущен на воду во Франции 02

Построенный катер может развивать скорость до 30 узлов (около 60 км/ч). Его испытания начнутся на следующей неделе и продлятся до конца января.

Первый катер, построенный для Морской охраны ГПСУ, спущен на воду во Франции 03

В ближайшее время во Францию ​​прибудут украинские моряки-пограничники, под кураторством специалистов предприятия ОСЕА будут учиться эксплуатировать и обслуживать новую технику.

Первый катер, построенный для Морской охраны ГПСУ, спущен на воду во Франции 04

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Первый катер, построенный для Морской охраны ГПСУ, спущен на воду во Франции 05

В общей сложности к 2024 году пограничники получат 20 патрульных катеров французской компании ОСЕА, пять из них будут построены с помощью иностранных специалистов на украинских мощностях в Николаеве.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    В Україні збудувать не можна було? "Кузня на Рибальськоу" робила гірші? (враховуючи що двигуни - не гірші в світі - вітчизняні) ? Чи "АбинеПорох"?!!! Та й "відкати " у французів "крутіші"!!!
  • Bad Robot
    Делать корабли на Кузне - значит наживаться на крови .. так считает верховный Лох и его ГОП компания ..
  • Sergi Rudenko
    Свои судостроительные заводы в полном дерьме из за отсутствия заказов, а они … с…ки во Франции заказывают, а как же рабочие места в Украине¿ Уроды
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