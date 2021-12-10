Примотали к себе более 150 банок красной икры: На границе с Молдовой задержали контрабандистов с вкусняшками. ФОТОрепортаж

На границе с Молдовой задержаны двое украинцев, которые на себе хотели перевезти более 150 банок с икрой.

Об этом в Facebook сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"В пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" пограничники и Государственная таможенная служба Украины вместе с коллегами из Молдовы обнаружили у двух украинцев 154 банки с красной икрой", - говорится в сообщении.

Деликатес мужчины несли прямо на себе под одеждой, примотав в туловище полиэтиленовой пленкой. По словам украинцев, вкусности предназначались для дедушки в Молдове.

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"Поскольку "гениальный план" провалился, мужчины отказались продолжать свое путешествие и вернулись на территорию Украины. Красную икру изъяли представители таможенной службы Республики Молдова", - добавили в Госпогранслужбе.





