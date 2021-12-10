Ремонт 15 км трассы вблизи Лубен завершен на Полтавщине. ФОТОрепортаж

В Лубенском районе Полтавской области завершился ремонт 15-километрового участка трассы М-03 Киев-Харьков

Об этом сообщила в Facebook Сслужба автодорог в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.

После ремонта толщина дорожной одежды по обоим проездам участка составляет 43 см: 22 см регенерационного слоя, два слоя асфальтобетона толщиной 16 см, а также 5-сантиметровый слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Подрядчик также проделал ряд других работ на дороге.

"Новые дорожные знаки, барьерное ограждение, пластиковая разметка, павильоны остановок общественного транспорта и другие элементы инфраструктуры установлены по всей протяженности данного участка", - рассказали в автодоре.

Напомним, ранее сообщалось, что программа Президента Зеленского "Большая стройка" предусматривает ремонт и реконструкцию 24 тыс. км автодорог до конца 2024 года. Обновить планируется как государственные трассы, так и местные дороги.

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