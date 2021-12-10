Журналист Клименко о реакции РФ на "инцидент" с судном ВМС Украины "Донбасс": Военно-информационная истерика на ровном месте. ФОТОрепортаж

Подобные "инциденты" с прохождением украинских кораблей в Азовском море не новшество. Однако на этот раз российская сторона решила вызвать военно-информационную истерику на ровном месте.

Об этом написал на своей странице в фейсбуке главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что рассказал в эфире телеканала "Настоящее время" о вчерашнем инциденте в Азовском море, точнее - о военно-информационной истерике РФ на ровном месте", - отмечает он.

Далее Клименко публикует основные положения своего рассказа:

В период недавней эскалации по запросу ВМСУ были перекрыты морские районы в Азовском море вблизи Мариуполя, Бердянска, Кирилловки, проведения стрельб. И это совершенно верно (это десантоопасные участки).

Читайте: Бабин о фабрикации ФСБ "инцидента" на Азове: Дальнейшие провокации не исключены. Пойдет ли агрессор на нападение на "Донбасс" - вопрос открытый. ИНФОГРАФИКА

С сентября 2018 года (когда поисково-спасательный корабль "Донбасс" вместе с буксиром ВМСУ "Корец" неожиданно прошли Керченским проливом к Азовскому морю, а одновременно в Мариуполь были перевезены первые катера ВМСУ типа "Гюрза-М"). ВМС Украины начало эскортирование торговых судов, идущих из украинских портов Мариуполь и Бердянск. В результате прекратились дерзкие задержания таких судов Береговой охраной РФ во время движения в Азовском море. (т.е. в РФ теперь к "Донбассу" особая любовь).

Ориентировочно около 21:00 - 21:30 (киевское время) вчера 09.11.2021 ракетный катер (!) ЧФ РФ "Шуя" (бортовой номер 962), переброшенный в Азовское море для усиления и без того немалой группировки кораблей Береговой охраны РФ угрожал украинскому кораблю "Донбасс" применением оружия, если он не изменит курс. Украинским военным морякам не в первый раз слышать такие угрозы, не в первый раз отвечать аналогично, не в первый раз их игнорировать.

В это же время находившийся в море береговой пост Морской охраны Украины на специальной открытой радиоволне передал кораблю Береговой охраны РФ "Коршун" (бортовой номер 373. шифр Гюйс, проект 03050)) требование довести до корабля ЧФ РФ, бортовой 962 (ракетный катер "Шуя") о правовом статусе Азовского моря, а также о том, что угроза применения оружия со стороны №962 незаконна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судно ВМС Украины "Донбасс" не заходило в "чувствительные зоны", сейчас возвращается на базу, - пресс-центр ОС

Корабль ВМСУ "Донбасс" продолжил идти по своему курсу, а затем вернулся на базу. Подобные инциденты уже давно не новость – просто о большинстве из них обычно никто никого не информирует. То есть, оперативное включение в эту "игру" ведущих информагентств РФ – является ничем иным, как информационно-психологической спецоперацией (ИПСО). Формируют настроения – как в РФ, так и за рубежом на фоне известных событий.

Напомним, ранее в ФСБ России обвинили корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива.



