Благотворительный фонд "Повернись живим" передал еще один мобильный пункт ПВО для зенитного ракетного полка. ФОТОрепортаж

Благотворительный фонд "Повернись живим" передал еще один мобильный пункт противовоздушной обороны для зенитного ракетного полка с гарантией бесперебойной работы в течение 5 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице фонда в фейсбуке.

"Отныне наши воины будут работать в более комфортных условиях, на современном и мощном оборудовании и чувствовать себя в безопасности. Да, именно в безопасности. Мы ведь не раз говорили о том, как активно российские войска охотятся за нашими командными и тыловыми пунктами. К примеру. вспомним обстрел КП в районе Галицыновки, когда ранения разной степени тяжести получили пятеро защитниц.

Не менее важно оборудование. Несколько лет назад для меня было шоком, когда увидел, как отсоединяют процессоры. Оперативная работа останавливалась в результате простого перегрева техники и ее невозможности работать в агрессивных условиях. Компьютеры регулярно выносились на улицу, разбирались, обычным пылесосом удалялась грязь.

Теперь эта диковинка остается в прошлом, а в распоряжении военных в этом помещении два сверхмощных процессора, способных работать при 50-60 градусной плюсовой температуре 24/7 1825 дней подряд. Да, гарантия бесперебойной работы – 5 лет!" - написал ветеран российско-украинской войны и волонтер Андрей Рымарук.

Также он обратил внимание на впечатляющий массив одновременной проработки невероятного объема информации и качество картинки на современных мониторах: "Это все – залог нашей с вами безопасности на одном из участков фронта. Между тем, мы совершенствуем систему связи еще в одном зенитно-ракетном подразделении, и это тоже будет крутая история и тема для очередного отчета и слов благодарности вам, небезразличные сознательные граждане".

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"А пока активно работаем над созданием таких простых, но ценных проектов в других подразделениях. Сейчас нам необходимо собрать 380 тысяч гривен для следующего подразделения, чтобы создать аналогичный командный пункт, который в критические ситуации сможет работать с любой точки фронта", – добавили Рымарук.



Фото: Повернись живим/фейсбук

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