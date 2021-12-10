Дорогу, ведущую к Торунскому перевалу, отремонтировали на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Дорожные работы стали частью плана восстановления дороги Р-21 Долина – Межгорье – Хуст.

Подробности рассказала Служба автомобильных дорог в Закарпатской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Дорога Р-21 соединяет Закарпатскую и Ивано-Франковскую области. Является важной транспортной артерией для развития региона, в частности туризма. Невероятно живописная автодорога ведет к одному из самых высоких в Украине перевалов – Торунскому, 941 м над уровнем моря. Северный склон перевала – пологий, а вот по южному дорога вьется серпантином вверх", – говорится в сообщении.

Работы проводились в рамках президентской программы "Большая стройка".

Сложность ремонта горной дороги заключается в большом количестве мостовых переходов и участков, где возможны оползни. Только от Торунского перевала к Соймовскому мосту пришлось ремонтировать 11 малых мостов. На дороге также был сделан дренаж, чтобы защитить от осадков и подземных вод.

В самой деревне Торунь обновили дорожное покрытие, расширили тротуары и установили дорожные знаки. Сейчас завершают съезды, после чего будут поставят ограждения.

"Протяженность региональной автомобильной дороги государственного значения Р-21 Долина-Хуст в пределах Закарпатской области составляет 83,8 км. Ее ремонтируют сразу на нескольких участках", – заявила Служба.

Ранее сообщалось, что по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на территории Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей создают новый маршрут – Малый Карпатский круг, который свяжет качественными дорогами горнолыжные курорты.

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