Вспыхнул пожар в офисно-складском здании в центре Киева, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Киеве пожарные ликвидируют пожар в офисно-складском здании.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"10 декабря в 13:58 в ГСЧС поступила информация, что в Соломенском районе, по ул. Льва Толстого, 67, на втором этаже офисно-складского здания возник пожар на площади около 200 м. кв. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 28 человек и 6 единиц техники ГСЧС", - отмечают спасатели.







Также читайте: В киевском костеле Святого Николая начинаются противоаварийные работы: стоимость ликвидации последствий пожара - 19,5 млн грн, - Ткаченко