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Группа врачей в Винницкой области наладила схему продажи фиктивных COVID-сертификатов, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Винницкой области полицейские разоблачили группу врачей, которые наладили схему продажи фиктивных COVID-сертификатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Организовал заработок на фальшивках 37-летний медицинский работник, житель Винницкого района. Он действовал в сговоре с врачами разных медицинских учреждений области, которые вносили ложную информацию о вакцинации в электронную систему здравоохранения. Каждый день злоумышленники зарабатывали около 20 тысяч гривен.

По имеющейся информации следствия, организатор подыскивал желающих получить Covid-сертификаты без фактического введения вакцины, которые отражались в приложении "Дія", а другие врачи - вносили соответствующие данные в электронные реестры здравоохранения. Стоимость такой услуги составляла от 3000 до 7500 гривен.

Группа врачей в Винницкой области наладила схему продажи фиктивных COVID-сертификатов, - Нацполиция 01
Группа врачей в Винницкой области наладила схему продажи фиктивных COVID-сертификатов, - Нацполиция 02

При осмотре автомобиля организатора этой схемы полицейские изъяли Covid-сертификаты международного образца, черновые записи, банковские карты и мобильные телефоны, где сохранены переписки с клиентами.

Группа врачей в Винницкой области наладила схему продажи фиктивных COVID-сертификатов, - Нацполиция 03
Группа врачей в Винницкой области наладила схему продажи фиктивных COVID-сертификатов, - Нацполиция 04

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней). За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Krasnoholovets 4c852252
    Скасуйте ці незаконні сертифікати нахрен і ніхто не буде їх продавати!
  • Nik Home 379c842c
    Когда уже жуликов раздувающих ковидистерию привлекут?

    Интересно - а куда грипп делся? То были пандемии гриппа - а нет - пропал грип - как корова языком слизала.
    Только стадо ковидных баранов носится с блеяньем...
  • Tui Yii
    за два с лишним года ни африка, ни беларусия , да и в целом никто не вымер, жизнь не остановилась.Если принять как должное что вирус был рукотворный и заточеный под определеные цели - кол-во смертей не должно удивлять от слова совсем. Да и в масштабах планеты за 2+года эти мизерная цифра.
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