Памятник убитому наемниками РФ Народному Герою Украины Степану Чубенко установили в Краматорске. ФОТОрепортаж
В память о герое руководство клуба решило навсегда закрепить за ним первый номер. Открыть памятник пригласили краматорского мэра Александра Гончаренко и маму погибшего школьника Сталину Чубенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Краматорского горсовета.
"Сегодня здесь, у Сада Бернацкого, вблизи футбольного поля установлен памятник Народному Герою Украины Степану Чубенко.
Чествование тех, кто отдал свою жизнь за Украину – важное событие для нашего города, мы всегда будем помнить всех павших героев.
Я глубоко сочувствую родным и близким. Сложно представить себе, через что вы прошли. Так не должно быть. Мы не должны были здесь собраться на открытии памятника 16-летнему парню, погибшему на украинской земле из-за желто-голубой ленты.
Мы должны были здесь встретиться на увлекательном футбольном матче с искусным и талантливым вратарем – Степаном Чубенко. А он должен был жить: играть в футбол, учиться, любить. Но пути Господни неисповедимы.
Я уверен, что этот памятник станет местом, которое посетит много людей, и все они узнают об этом навсегда молодом парне из Краматорска. Потому что пока жива память о человеке – жив и он", – обратился к собравшимся городской голова Александр Гончаренко.
Также в честь погибшего героя уже установлена мемориальная доска в ОШ №12, в которой он учился и которая теперь носит его имя, и памятная доска у входа на стадион "Авангард". С 2015 года ежегодно в Краматорске проводится футбольный турнир памяти Степана Чубенко.