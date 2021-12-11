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Мэрию Киева подсветили цветами ЛГБТ-флага по случаю Международного дня прав человека. ФОТО

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Киевскую городскую государственную администрацию подсветили цветами ЛГБТ-символики по случаю Международного дня прав человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.

"Цель акции, инициаторами которой являются Amnesty International и KyivPride - привлечь внимание общественности и власти к важности надлежащей реакции на преступления на почве гомофобии и трансфобии", - отмечается в сообщении.

Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отметил: "Международный день прав человека отмечают 10 декабря, потому что в этот день 1948 ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

Этот революционный документ провозгласил, что права и свободы человека не могут быть ограничены ни по каким признакам. Сегодняшняя акция обращает внимание именно на равенство прав всех без исключения людей. Уверен, что признание каждым из нас этого равенства ведет людей к свободе, взаимоуважению и миру".

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Как отметила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук, в Украине ни законодательная база, ни правоохранительные органы не могут обеспечить надлежащей защиты ЛГБТКИ-людям, поэтому в Международный день прав человека важно привлечь внимание к этой проблеме.

"Киев, поддержав нашу общую борьбу за безопасный город для всех, может стать примером для других городов Украины. Мы призываем начать системные изменения на уровне города для повышения уровня безопасности для всех без исключения", – подчеркнула Оксана Покальчук.

Директор ОО "КиевПрайд" Ленни Эмсон подчеркнул, что в Киеве, как в столице, которая должна быть примером для других городов, "каждому и каждой, независимо от возраста, сексуальной ориентации, гендерной идентичности должно быть безопасно".

Мэрию Киева подсветили цветами ЛГБТ-флага по случаю Международного дня прав человека 01
Мэрию Киева подсветили цветами ЛГБТ-флага по случаю Международного дня прав человека 02
Мэрию Киева подсветили цветами ЛГБТ-флага по случаю Международного дня прав человека 03

Топ комментарии

  • Oresta Bartka
    - Джордж, що це за шум за вікном?
    - Парад копрофілів, сер.
    - Так? І що ж вони хочуть?
    - Вони всього лише відстоюють свої права на рівність, сер.
    - Не зрозумів. Їм хтось не дає їсти лайно вдома?
    - Та ні, сер. Вони не хочуть їсти його тільки вдома. Вони виступають за те, щоб лайно продавалося у всіх закладах громадського харчування, щоб на перехрестях можна було легко купити лайно на паличці, а в ресторані без проблем замовити гівна на лопаті.
    - Але це ж нудотно і абсолютно не природно, Джордж.
    - Ну чому ж, сер? Це вроджене, генетика. Вони такими народилися і ми повинні це поважати.
    - Джордж, я правильно розумію, що якщо вони доб'ються свого, то в моєму улюбленому кафе на розі, разом з полуничним суфле подаватимуть гівно на тарілочці ???
    - Абсолютно вірно, сер. Копрофіли абсолютно нормальні люди і мають право істи своє улюблене блюдо під час обіду, не приховуючи своїх уподобань.
    - Боже, та мене ж просто знудить на місці!
    - Пане професоре, ну як Ви можете ?! Це ж абсолютно не толерантно. Вас за таке як мінімум оштрафують, а як максимум посадять. І до речі, сер, один знаменитий психіатр свого часу сказав щось на кшталт: "якщо Вам не подобаються копрофіли, то, цілком можливо, що Ви насправді теж копрофіл, просто прихований". Я не ручаюсь за достовірність фрази, але все ж прислухайтеся до себе, можливо Вас чекають свіжі смакові відкриття ...
  • Олег Петрович ed2c8e0a
    Нищенская пенсия и нищенские зарплаты - это нарушение прав человека. Всё остальное пропаганда и лапша на уши
  • Vlad V d93bc8c3
    Мерію Києва підсвітили кольорами ЛГБТ
    А чому саме ЛГБТ? Це ж кольори веселки...
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