Маршрутка столкнулась с грузовиком во Львовской области: 7 человек пострадали. ФОТО

10 декабря, во Львовской области, произошло столкновение маршрутного автобуса "Mercedes" с грузовым автомобилем "Volvo", в результате чего пострадали 7 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"10 декабря в 21:54 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи с. Верчаны Стрыйского района произошло столкновение автобуса "Mercedes" с грузовым автомобилем "Volvo"", - говорится в сообщении.

На момент столкновения в автобусе находились 20 человек.

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К месту происшествия выехали спасатели 8-й государственной пожарно-спасательной части г. Стрый и 9-й государственной пожарно-спасательной части г. Моршин.

По данным ГСЧС, в результате ДТП травмированы 7 человек из автобуса, водителя автобуса зажало деформированными конструкциями. Спасатели с помощью гидравлического снаряжения деблокировали пострадавшего водителя и передали медикам.





После осмотра медиками троих пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Стрыйскую центральную районную больницу.

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Обстоятельства и причины происшествия устанавливают.