Ангелы-хранители Гогилашвили – его жена Левченко и Зеленский, – журналист Руденко. ФОТОфакт

Заместитель главы Министерства внутренних дел Александр Гогилашвили фотографировался с президентом Владимиром Зеленским.

Фотографию опубликовал в фейсбуке журналист Сергей Руденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ангелы-хранители Александра Гогилашвили - его жена Мария Левченко и Владимир Зеленский.

Скажите, ну кто его может отправить в отставку?

Он же, как говорится, кум королю и сват министру", - заметил Руденко.

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Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосте в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени Гогилашвили также будет отстранен от должности.

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