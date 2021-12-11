Ангелы-хранители Гогилашвили – его жена Левченко и Зеленский, – журналист Руденко. ФОТОфакт
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Заместитель главы Министерства внутренних дел Александр Гогилашвили фотографировался с президентом Владимиром Зеленским.
Фотографию опубликовал в фейсбуке журналист Сергей Руденко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ангелы-хранители Александра Гогилашвили - его жена Мария Левченко и Владимир Зеленский.
Скажите, ну кто его может отправить в отставку?
Он же, как говорится, кум королю и сват министру", - заметил Руденко.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосте в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени Гогилашвили также будет отстранен от должности.