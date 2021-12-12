В 2020 году, через полгода после назначения замминистра, Зеленский наградил Гогилашвили орденом "За заслуги". ДОКУМЕНТ

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский наградил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили орденом "За заслуги" III степени.

На это обратила внимание в Фейсбуке нардеп "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Отметим, что согласно распоряжению Кабмина № 238-р, Гогилашвили был назначен заместителем министра внутренних дел Украины 11 марта 2020 года. А уже полгода спустя президент вручил ему государственную награду.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.