"Свободу политзаключенным", - акция в поддержку пленников Кремля прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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12 декабря, в 12:00 в Киеве на Майдане Независимости состоялась акция солидарности "Свободу политзаключенным" к Международному Дню защиты прав человека.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. с места событий.
Организаторы акции пригласили всех небезразличных граждан, которым небезразлична судьба наших соотечественников, удерживаемых российским оккупационным режимом.
В акции приняли участие представители правозащитных организаций, Платформы политзаключенных, независимых общественных объединений переселенцев, семей политзаключенных, Меджлиса крымскотатарского народа, переселенцы из Крыма и Донбасса, представители Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и других органов государственной власти.
Во время мероприятия был проведен перформанс "Кайданам не забрать мою волю" с участием бывших пленников Кремля.
Фото, видео - Олег Богачук