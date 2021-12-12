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"Скажи нет СOVID-фашизму", - акция антивакцинаторов прошла в центре Киева. ФОТОрепортаж

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В центре Киева несколько сотен человек вышли на акцию протеста против обязательной вакцинации.

Участники акции не соблюдали дистанцию и не использовали средства индивидуальной защиты, информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

Колонна митингующих прошла через Крещатик к памятнику Тарасу Шевченко. Участники акции выступают против законопроекта №4142 "О системе общественного здоровья" и вакцинации против коронавируса. Кроме того, они требуют свободу "антивакцинатору" Остапу Стахиву, против которого возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке свержения конституционного строя.

Скажи нет СOVID-фашизму, - акция антивакцинаторов прошла в центре Киева 01
Скажи нет СOVID-фашизму, - акция антивакцинаторов прошла в центре Киева 02
Скажи нет СOVID-фашизму, - акция антивакцинаторов прошла в центре Киева 03
Скажи нет СOVID-фашизму, - акция антивакцинаторов прошла в центре Киева 04
Скажи нет СOVID-фашизму, - акция антивакцинаторов прошла в центре Киева 05

ФОТО - Укрінформ, РБК-Україна

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Топ комментарии

  • Scorchua
    Невакцинованих обмежують в правах, що ж тут незрозумілого. Це не просто вибір робити чи не робити, це вибір, чи зможеш ти вільно відвідувати громадські місця, магазини, розважальні та освітні заклади, мати право на роботу та її оплату.
  • Amber
    Не розумію цих антивакцинаторів , які водять хороводи по Києву -
    не хочете робити щеплення , то не робіть , але для чого закликати інших до цього маразму ?🙁
  • Максим Дрозд eda05b29
    Карантин будет вечным. Вакцинация не спасает. Это уже очевидно. Только массовые акции остановят фашизм кукловодов.
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