"Мы все равны", - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция в поддержку прав людей с инвалидностью прошла вечером 12 декабря на киевском Майдане.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

Инициаторы акции - правозащитная организация людей с инвалидностью Fight For Right - отмечает, что акция – это общий вклад в защиту прав человека.

Участники акции вышли со следующими требованиями: "Ничего для нас без нас! Мы – люди с инвалидностью – отстаиваем право участвовать в принятии всех решений, а не разрешать делать это за нас.

Мы объявим требования о соблюдении прав людей с инвалидностью, которые сформулировало сообщество (правозащитная адженда).

Мы проведем первую в истории Украины правозащитную акцию, посвященную видимости людей с инвалидностью, Lights for Rights и начнем свою историю. И вместе с вами дадим старт тем изменениям, которые давно актуальны и которых требуем".































Фото, видео - Олег Богачук