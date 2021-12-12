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"Мы все равны", - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Акция в поддержку прав людей с инвалидностью прошла вечером 12 декабря на киевском Майдане.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

Инициаторы акции - правозащитная организация людей с инвалидностью Fight For Right - отмечает, что акция – это общий вклад в защиту прав человека.

Участники акции вышли со следующими требованиями: "Ничего для нас без нас! Мы – люди с инвалидностью – отстаиваем право участвовать в принятии всех решений, а не разрешать делать это за нас.

Мы объявим требования о соблюдении прав людей с инвалидностью, которые сформулировало сообщество (правозащитная адженда).

Мы проведем первую в истории Украины правозащитную акцию, посвященную видимости людей с инвалидностью, Lights for Rights и начнем свою историю. И вместе с вами дадим старт тем изменениям, которые давно актуальны и которых требуем".

Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 01
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 02
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 03
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 04
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 05
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 06
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 07
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 08
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 09
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 10
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 11
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 12
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 13
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 14
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 15

Фото, видео - Олег Богачук

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    От що не кажіть, а держава не спромоглась надати рівні можливості людям з інвалідністю.
    Якраз вони праві, що вийшли на мітинг. Не те що лгбт...
  • Ритта Рыжук
    100% Здвиг по фазі !!!)))
  • Vlad Ivory
    Чому ви виключаєте, що лгбт не мають інвалідності?
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