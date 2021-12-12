Секретарь Зеленского Мария Левченко никак не оформлена в Офисе президента и получает зарплату в студии "Квартал 95". ДОКУМЕНТ

Секретарь президента Владимира Зеленского Мария Левченко никак не оформлена в Офисе главы государства и получает зарплату в студии "Квартал 95".

Об этом журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко пишет на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Мне кажется, что увольнением Гогилашвили скандал вокруг этой семьи и Зеленского не завершится, потому что быковатость этого мужлана - это еще цветочки. Но есть еще один вопрос. Мне так кажется, что Левченко Мария Валентиновна никак не оформлена в Офисе президента.

В воюющей стране лицо, которое большую часть времени проводит возле президента, точно может даже не числиться в штате Офиса президента? Как она вообще на режимный объект каждый день входит? Почему я делаю такой вывод? Я просто не нашла деклараций Левченко, только ее мужа Гогилашвили, который в МВД за последний год заработал 800 тысяч, в октябре что-то продал автомобильной компании за полмиллиона, а затем у той же компании купил автомобиль по цене ниже рыночной.

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Но эта сделка в декларации заместителя министра внутренних дел не главное. Главное там то, что его жена получила зарплату не только в 2018 году, но и за 2020 год (та-да-да-дам!!!!) в студии "Квартал 95", - пишет журналистка.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретарше президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.