Убегая от патрульных, водитель сбил четырех человек в Луцке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Луцке водитель легковушки Renault, убегая от полицейских, сбил четырех пешеходов, среди них есть ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информационному агентству "Волынские новости" сообщили очевидцы, информацию подтвердили в полиции.

Как отметили в пресс-службе полиции Волыни, авария произошла сегодня, около 15:00, на проспекте Соборности в Луцке. Автомобиль Renault Megane, убегая от патрульных, совершил наезд на четырех пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, после чего врезался в дерево. Водитель и пассажиры пытались покинуть место ДТП. По словам полиции, за рулем находился несовершеннолетний.

Травмы разной степени тяжести получили 4 человека, среди них – ребенок, который был госпитализирован. На месте происшествия работало 6 бригад скорой помощи.

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