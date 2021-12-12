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Украинец Лейси признан лучшим иностранным студентом Королевской военной академии в Великобритании, - посольство. ФОТОрепортаж

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Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом Королевской военной академии сухопутных войск в Сандгерсте (Великобритания) и получил особое отличие - "Международный меч".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу посольства Великобритании в Украине.

Каждый год награда присуждается кадету, который продемонстрировал лучшие результаты в учебе. В этом году в академии учились офицеры из 26 различнных стран.

"Награду украинцу вручила Ее Королевское Высочество принцесса Анна на торжественной церемонии во время парада в честь Суверена. Искренне поздравляем Павла с этим важным достижением и желаем новых успехов!" - говорится в сообщении.

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Украинец Лейси признан лучшим иностранным студентом Королевской военной академии в Великобритании, - посольство 01
Украинец Лейси признан лучшим иностранным студентом Королевской военной академии в Великобритании, - посольство 02
Украинец Лейси признан лучшим иностранным студентом Королевской военной академии в Великобритании, - посольство 03
Украинец Лейси признан лучшим иностранным студентом Королевской военной академии в Великобритании, - посольство 04

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Справжньому Українському воїну Лейсі-респект...
  • Чайка Київ
    Красунчик, і вже не перший. Наші вітання !!!
  • Владимир Парфянов
    Майбутній генерал Збройних Сил України! Справжній генерал, а не гівно, підібране черговим президентом-неуком на помийниці!
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