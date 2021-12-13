Березовец обнародовал совместное фото Левченко, Гогилашвили и Валуева из Крыма: "Еще одно важное доказательство работы российской кротофермы в ОП". ФОТО
Данное фото опубликовал политтехнолог Тарас Березовец, передает Цензор.НЕТ.
"Крым 2012 год. На фото Мария Левченко (помощница Зеленского), Николай Валуев (депутат Госдумы РФ) и Александр Гогилашвили. Еще одно важное доказательство работы российской кротофермы в Офисе Президента", - прокомментировал он фото.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.