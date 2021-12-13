Задержан подозреваемый в подготовке к убийству депутата облсовета в Днепре, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Задержан мужчина, который подозревается в подготовке к убийству депутата Днепропетровского областного совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, 8 декабря 2021 года в городе Днепр перед офисом депутата областного совета взорвался автомобиль. В салоне авто находился автомат Калашникова с прикрепленным самодельным устройством для его дистанционного приведения в действие. Это позволило подозреваемому, находясь на расстоянии, произвести не менее трех выстрелов в здание. После этого автомобиль взорвался от заранее установленной им легковоспламеняющейся горючей жидкости для уничтожения следов преступления.

Во время обысков по месту жительства мужчины и в его авто обнаружены пистолет и патроны, которые он носил и хранил без предусмотренного законом разрешения.

Задержанный подозревается в подготовке к убийству депутата областного совета, а также в незаконном приобретении, ношении, хранении огнестрельного оружия и боевых припасов (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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Суд избрал ему безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что автомат с дистанционным управлением обнаружили в багажнике сгоревшего автомобиля в Днепре.











