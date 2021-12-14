ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Луганской области: 1 пассажир погиб, 7 человек травмированы, - полиция. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 декабря, в 6:40 утра в Старобельском районе Луганской области недалеко от с. Орехово, на трассе Чугуев-Меловое произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.