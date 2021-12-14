Один из руководителей предприятия "Укроборонпрома" требовал 80 тыс. грн у иностранной компании за "помощь" в экспорте деталей пулемета в обход контроля, - ГБР. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
"Должностное лицо обещало за эти деньги посодействовать иностранному обществу оборонной промышленности в получении положительного ответа для экспортной операции. В частности, он гарантировал влияние на Государственную службу экспортного контроля Украины относительно предоставления письма-разъяснения о том, что якобы одна из деталей к пулемету не является товаром военного и двойного назначения и не подлежит экспортному контролю", - говорится в сообщении.
Чиновник задержан, ему уведомлено о подозрении в порядке ч. 1 статьи 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и статье 190 УКУ (мошенничество).
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества
Подозреваемому избрана мера пресечения – личное обязательство.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.