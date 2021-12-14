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Один из руководителей предприятия "Укроборонпрома" требовал 80 тыс. грн у иностранной компании за "помощь" в экспорте деталей пулемета в обход контроля, - ГБР. ФОТОрепортаж

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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении заместителю гендиректора одного из государственных предприятий концерна "Укроборонпром", который просил у представителя иностранной компании более 80 тысяч гривен за "услугу".

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Должностное лицо обещало за эти деньги посодействовать иностранному обществу оборонной промышленности в получении положительного ответа для экспортной операции. В частности, он гарантировал влияние на Государственную службу экспортного контроля Украины относительно предоставления письма-разъяснения о том, что якобы одна из деталей к пулемету не является товаром военного и двойного назначения и не подлежит экспортному контролю", - говорится в сообщении.

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Чиновник задержан, ему уведомлено о подозрении в порядке ч. 1 статьи 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и статье 190 УКУ (мошенничество).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества

Подозреваемому избрана мера пресечения – личное обязательство.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.

Один из руководителей предприятия Укроборонпрома требовал 80 тыс. грн у иностранной компании за помощь в экспорте деталей пулемета в обход контроля, - ГБР 01
Один из руководителей предприятия Укроборонпрома требовал 80 тыс. грн у иностранной компании за помощь в экспорте деталей пулемета в обход контроля, - ГБР 02
Один из руководителей предприятия Укроборонпрома требовал 80 тыс. грн у иностранной компании за помощь в экспорте деталей пулемета в обход контроля, - ГБР 03
Один из руководителей предприятия Укроборонпрома требовал 80 тыс. грн у иностранной компании за помощь в экспорте деталей пулемета в обход контроля, - ГБР 04
Один из руководителей предприятия Укроборонпрома требовал 80 тыс. грн у иностранной компании за помощь в экспорте деталей пулемета в обход контроля, - ГБР 05

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    На фото явно не украинец . Опять грузин Гога ? 😀
  • Герхард
    Удивительно.
    При Порохе завозили необходимые и отсутствующие в Украине запчасти даже из РФ, а при ЗЕ стали обкладывать данью украинские запчасти.
  • Герхард
    Да хоть на Чукотку. Лишь бы поскорее и со всей его кодлой. В новой ВР не должно остаться ни одного члена СН.
    Даже с жопоблоком можно мириться, как к неизбежным и уже заклеймленным злом, но только не с этими прохвостами.
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