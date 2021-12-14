"Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг": предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения "упрощенки". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
6 66465
Сегодня, 14 декабря, в правительственном квартале в центре Киева проходила акция протеста предпринимателей.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Митингующие пикетировали Верховную Раду и Кабинет Министров. В ходе акции блокировалось движение по ул. Грушевского. Митингующие жгли файеры, держали флаги с символикой объединений ФЛП и плакаты со своими лозунгами. Их главное требование касается принятия законопроекта №5866-1, направленного на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ