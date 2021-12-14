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"Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг": предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения "упрощенки". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 14 декабря, в правительственном квартале в центре Киева проходила акция протеста предпринимателей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие пикетировали Верховную Раду и Кабинет Министров. В ходе акции блокировалось движение по ул. Грушевского. Митингующие жгли файеры, держали флаги с символикой объединений ФЛП и плакаты со своими лозунгами. Их главное требование касается принятия законопроекта №5866-1, направленного на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 01

Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 02
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 03
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 04
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 05
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 06
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 07
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 08
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 09
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 10
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 11
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 12
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 13
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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