Восстановленная железнодорожная станция "Татаров-Буковель" открыта в Ивано-Франковской области, - "Укрзализныця". ФОТО

"Укрзализныця" открыла восстановленную железнодорожную станцию "Татаров - Буковель" в селе Татаров Ивано-Франковской области.

Это позволит принимать больше пассажиров и запустить новые маршруты, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзализныцю".

В рамках модернизации станции по программе "Большая стройка" платформу продлили со 180 до 324 метров, что позволит принимать поезда с 12-ю вагонами, а не 6-ти, как было до сих пор.

"На платформе установлено современное LED-освещение. Произведен ремонт фасада здания остановочного пункта, зала ожидания и железнодорожных касс. Продолжается обустройство привокзальной территории", - рассказали в "Укрзализныце".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все рабочие процессы во время "Большого строительства" цифровизируют, - "Укравтодор"

Станция, чье историческое название "Татаров" обещают сохранить на фасаде, была возведена в 1894 году и имеет статус памятника архитектуры.

"В 2021 году новым руководством АО "Укрзализныця" было принято решение в рамках программы "Большая стройка" провести реновацию этой станции", - информирует "Укрзализныця".

Вместе с модернизацией станции уже до конца года запустят "Буковельский экспресс", который будет ходить по маршруту Львов – Татаров-Буковель – Ворохта. У него будет 3 вагона на 170 мест и возможность развивать скорость до 140 км/ч.

"На маршруте будет использоваться новый дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКР-3. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера, приспособлен для перевозки маломобильных групп населения", - говорится в анонсе перевозчика.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил о плане обновления железной дороги по программе "Большая стройка". Для пассажиров закупят 500 новых спальных вагонов отечественного производства, запустят City Express и новые маршруты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Впервые во времена Независимости возобновлена трасса Днепро-Хуторское, - Днепропетровская ОГА. ФОТО



