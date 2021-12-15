Восстановленная железнодорожная станция "Татаров-Буковель" открыта в Ивано-Франковской области, - "Укрзализныця". ФОТО
Это позволит принимать больше пассажиров и запустить новые маршруты, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзализныцю".
В рамках модернизации станции по программе "Большая стройка" платформу продлили со 180 до 324 метров, что позволит принимать поезда с 12-ю вагонами, а не 6-ти, как было до сих пор.
"На платформе установлено современное LED-освещение. Произведен ремонт фасада здания остановочного пункта, зала ожидания и железнодорожных касс. Продолжается обустройство привокзальной территории", - рассказали в "Укрзализныце".
Станция, чье историческое название "Татаров" обещают сохранить на фасаде, была возведена в 1894 году и имеет статус памятника архитектуры.
"В 2021 году новым руководством АО "Укрзализныця" было принято решение в рамках программы "Большая стройка" провести реновацию этой станции", - информирует "Укрзализныця".
Вместе с модернизацией станции уже до конца года запустят "Буковельский экспресс", который будет ходить по маршруту Львов – Татаров-Буковель – Ворохта. У него будет 3 вагона на 170 мест и возможность развивать скорость до 140 км/ч.
"На маршруте будет использоваться новый дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКР-3. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера, приспособлен для перевозки маломобильных групп населения", - говорится в анонсе перевозчика.
Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил о плане обновления железной дороги по программе "Большая стройка". Для пассажиров закупят 500 новых спальных вагонов отечественного производства, запустят City Express и новые маршруты.