Депутатам в Раде раздают книги о "Большом строительстве". ФОТОрепортаж
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Сегодня, 15 декабря, перед началом заседания ВР на рабочие места депутатов разложили книги, посвященные программе президента "Большое строительство".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам нашего корреспондента, эти книги также носят в кулуарах Рады, активно распаковывают коробки с книгами и уносят в сессионный зал. К процессу привлечены работники аппарата ВР, а также некоторые депутаты "Слуги народа", например, Виталий Безгин.
Депутаты от "Европейской солидарности" коллективно сдали розданные экземпляры.