Депутатам в Раде раздают книги о "Большом строительстве". ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 декабря, перед началом заседания ВР на рабочие места депутатов разложили книги, посвященные программе президента "Большое строительство".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам нашего корреспондента, эти книги также носят в кулуарах Рады, активно распаковывают коробки с книгами и уносят в сессионный зал. К процессу привлечены работники аппарата ВР, а также некоторые депутаты "Слуги народа", например, Виталий Безгин.









Депутаты от "Европейской солидарности" коллективно сдали розданные экземпляры.

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