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Депутатам в Раде раздают книги о "Большом строительстве". ФОТОрепортаж

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Сегодня, 15 декабря, перед началом заседания ВР на рабочие места депутатов разложили книги, посвященные программе президента "Большое строительство".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам нашего корреспондента, эти книги также носят в кулуарах Рады, активно распаковывают коробки с книгами и уносят в сессионный зал. К процессу привлечены работники аппарата ВР, а также некоторые депутаты "Слуги народа", например, Виталий Безгин.

Депутатам в Раде раздают книги о Большом строительстве 01
Депутатам в Раде раздают книги о Большом строительстве 02
Депутатам в Раде раздают книги о Большом строительстве 03
Депутатам в Раде раздают книги о Большом строительстве 04

Депутаты от "Европейской солидарности" коллективно сдали розданные экземпляры.

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Топ комментарии

  • Максим Максимович b5166c8f
    Почалось.

  • Прутень Табáков
  • Rusin
    velyke kradivnycstvo

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