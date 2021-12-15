Чиновников горсовета Кривого Рога подозревают в хищении десятков миллиардов бюджетных средств, - ГБР. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Аудиторская проверка установила, что одно из местных обществ регулярно получало подряды городского совета Кривого Рога. Цены по договорам были завышены в несколько раз, в основном работы выполнялись только на бумаге. Если же проводились, то дельцы использовали дешевые или некачественные материалы, которые не соответствовали заявленной документации.
Чиновники городского совета, являвшиеся заказчиками работ, на все проблемные вопросы "закрывали глаза" и не реагировали на нарушения. Также в ходе плановых проверок ничего не замечали и должностные лица управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
В отчете Государственной аудиторской службы Украины отмечено, что ущерб государству от этих сделок составляет более 27 млрд гривен.
ГБР производит проверку изложенных в отчете фактов. В частности, работники Бюро провели обыски в Криворожском городском совете, ГУ ГНС в Днепропетровской области и частном обществе.
Досудебное расследование продолжается по статье 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Днепропетровская областная прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.