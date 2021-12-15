"Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят": "слуги народа" подбадривают друг друга в ВР. ФОТО
11 76660
Депутаты фракции "Слуга народа" во время заседания ВР обменивались "мотивационными" картинками.
Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".
На фото видно, как абонент "Артем Чорноморов НД С.Н." отправляет нардепу Анатолию Гунько изображение с надписью "Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебя за это не заплатят". Отметим, что в партии "Слуга народа" есть народный депутат Черноморов Артем Олегович. Он – председатель подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в агропромышленном комплексе Комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике.
В среду в парламенте рассмотрят назначение трех членов Нацсовета по телерадио, усиление ответственности за правонарушения в сфере градостроительства, законопроекты в сфере здравоохранения, ратификации и постановления о выборах.