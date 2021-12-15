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"Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят": "слуги народа" подбадривают друг друга в ВР. ФОТО

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Депутаты фракции "Слуга народа" во время заседания ВР обменивались "мотивационными" картинками.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

На фото видно, как абонент "Артем Чорноморов НД С.Н." отправляет нардепу Анатолию Гунько изображение с надписью "Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебя за это не заплатят". Отметим, что в партии "Слуга народа" есть народный депутат Черноморов Артем Олегович. Он – председатель подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в агропромышленном комплексе Комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике.

Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят: слуги народа подбадривают друг друга в ВР 01
Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят: слуги народа подбадривают друг друга в ВР 02

Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят: слуги народа подбадривают друг друга в ВР 03

В среду в парламенте рассмотрят назначение трех членов Нацсовета по телерадио, усиление ответственности за правонарушения в сфере градостроительства, законопроекты в сфере здравоохранения, ратификации и постановления о выборах.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Слуга вже новенький айфон прикупив...
    А народ може собі айфони дозволити ? Прям кожний виборець Слуг народових ?
    Чомусь слуги купують. А їхні господарі живуть у злиднях.
  • Ostap Bender c683cd52
    Ну так это Зеля по этому принципу живет.
  • 5 копійок
    Яких слуг обрали господарі таких і мають. Ажопадєлаєш?
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