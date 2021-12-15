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Зеленский встретился с президентом Евросовета Мишелем: наша цель – полноправное членство Украины в ЕС

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем перед саммитом "Восточного партнерства".

Об этом Зеленский написал в твитере, информирует Цензор.НЕТ.

"Скоординировал с Шарлем Мишелем позиции перед 6-м саммитом "Восточного партнерства". Наша цель – полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Проинформировал о ситуации на восточных границах. Ожидаем четких сигналов по результатам заседания Европейского совета 16 декабря о недопустимости эскалации", - отметил президент.

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Зеленский встретился с президентом Евросовета Мишелем: наша цель – полноправное членство Украины в ЕС 01

Топ комментарии

  • Envoy
    Израиль и Турция без ЕС успешно дебилам глаз на жопу натягивают . Была бы воля и желание .
  • Підлога Маккартні
    И в наркотическом угаре перепутал его с Денисом Шморгалем. Уж дюже похожи

  • Adrew Warko
    В маленький Израиль США вливает миллиарды долларов в год -
    это как если б в Украину вливали десятки миллиардов.
    А Турция - авторитарная страна.
    Второе Украине не надо, а первое с такими избирателями не светит.
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