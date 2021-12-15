Раздача книг о "Большой стройке", Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря. ФОТОрепортаж
Парламентский день в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.
Перед началом заседания парламента на рабочие места депутатов разложили книги о достижениях президентской программы "Большая стройка".
Однако не всем парламентариям по душе такое "чтиво" – нардепы от "Европейской солидарности" коллективно сдали книги.
"Слуги народа" Культенко, Штепа и Дмитриева с книгами о "Большой стройке".
Нардепов депутатской группы "Доверие" Александра Ковалева и Андрея Иванчука что-то очень рассмешило.
В секторе "слуг народа" тоже весело.
Нардепка "Слуги народа" Галина Третьякова общается с коллегой.
Внефракционный нардеп Новинский что-то объясняет члену депутатской группы "Партия "За будущее" Дмитрию Лубинцу.
"Слуги народа" Кинзбургская и Кравчук восторженно слушают коллегу по фракции Богдана Яременко.
Нардеп монобольшинства Анатолий Гунько отправил "слуге народа" Черноморову умиротворяющую картинку. "Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят", – говорится в публикации.
Нардеп "Довіри" Шахов нежно здоровается с Вадимом Новинским.
Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк развеселил исключенную из "Слуги народа" Людмилу Буймистер.
Нардеп монобольшинства Иванчук разговаривает с коллегой по фракции Мотовиловцем.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко выступает между двух елок с трибуны Рады.
Нардеп "Слуги народа" представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский внимательно слушает.
"Слуга народа" Николай Тищенко не хочет, чтобы его слова прочли по губам.
Нардеп "Слуги народа" Пашковский рад видеть коллегу.
Фото: Цензор.НЕТ.