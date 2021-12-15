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Раздача книг о "Большой стройке", Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря. ФОТОрепортаж

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На заседании 15 декабря Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения с Европейским Союзом об участии Украины в программе "Креативная Европа", назначила трех членов Национального совета по телевидению и радиовещанию, а также разблокировала работу организаций коллективного управления.

Парламентский день в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 01
Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 02
Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 03
Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 04

Перед началом заседания парламента на рабочие места депутатов разложили книги о достижениях президентской программы "Большая стройка".

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 05

Однако не всем парламентариям по душе такое "чтиво" – нардепы от "Европейской солидарности" коллективно сдали книги.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 06

"Слуги народа" Культенко, Штепа и Дмитриева с книгами о "Большой стройке".

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 07

Нардепов депутатской группы "Доверие" Александра Ковалева и Андрея Иванчука что-то очень рассмешило.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 08

В секторе "слуг народа" тоже весело.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 09

Нардепка "Слуги народа" Галина Третьякова общается с коллегой.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 10

Внефракционный нардеп Новинский что-то объясняет члену депутатской группы "Партия "За будущее" Дмитрию Лубинцу.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 11

"Слуги народа" Кинзбургская и Кравчук восторженно слушают коллегу по фракции Богдана Яременко.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 12
Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 13
Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 14

Нардеп монобольшинства Анатолий Гунько отправил "слуге народа" Черноморову умиротворяющую картинку. "Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят", – говорится в публикации.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 15

Нардеп "Довіри" Шахов нежно здоровается с Вадимом Новинским.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 16
Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 17

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк развеселил исключенную из "Слуги народа" Людмилу Буймистер.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 18

Нардеп монобольшинства Иванчук разговаривает с коллегой по фракции Мотовиловцем.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 19

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко выступает между двух елок с трибуны Рады.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 20

Нардеп "Слуги народа" представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский внимательно слушает.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 21

"Слуга народа" Николай Тищенко не хочет, чтобы его слова прочли по губам.

Раздача книг о Большой стройке, Тищенко прячет губы, Шахов нежно здоровается с Новинским, - день работы Рады 15 декабря 22

Нардеп "Слуги народа" Пашковский рад видеть коллегу.

Фото: Цензор.НЕТ.

Топ комментарии

  • Чайка Київ
  • Підлога Маккартні
    Чувихи, анал табу, дам токо за щоку, клянусь!!!

  • CTEPX
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