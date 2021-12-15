Часть трассы М-25 к венгерской границе отремонтирована на Закарпатье, - ОГА. ФОТОрепортаж

На Закарпатье завершились ремонтный работы на участках трассы М-25 Соломоново - Чоп - Большая Добронь - Косино.

Об этом сообщает в Facebook глава Закарпатской ОГА Виктор Микита, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, речь идет о 25-километровом участке трассы. Так, в селе Балажер отремонтировали дорожное покрытие и провели весь комплекс запланированных работ.

"На участках устроили финишный слой покрытия из щебеночно-мастикового асфальтобетона, нанесли дорожную разметку и завершили ремонт мостового перехода. Всего на маршруте М-25 Соломоново - Чоп - Большая Добронь - Косино 6 малых мостовых переходов, из которых 5 уже полностью отремонтированы. В пределах Ужгородского района работы полностью завершены, в Береговском завершат уже со следующего года", — написал в соцсети глава ОГА.

Он также сообщил об окончании работ на другом участке трассы М-25, в том числе в селе Косонь, вблизи которого расположен пункт пропуска на границе с Венгрией.

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Там сделано новое покрытие, нанесена дорожная разметка, обустроены съезды и обочины, что позволяет передвигаться по этому маршруту безопасно и с комфортом.

Обновленная дорога будет способствовать и увеличению притока туристов в Закарпатье, поскольку у окрестностей населенного пункта функционирует оздоровительно-рекреационный комплекс "Косино".

"Благодаря президентской инициативе Владимира Зеленского "Большая стройка" вместе с улучшением автодорог области растут экономические показатели и повышается туристическая привлекательность края", - отметил Микита.

Напомним, ранее в ОП анонсировали планы до конца 2024 года сделать по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" 24 тысячи километров дорог.

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