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Памятник Бандере облили красной краской в Тернополе. ВИДЕО камер наблюдения

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Полицейские устанавливают злоумышленника, повредившего памятник Степану Бандере в Тернополе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

14 декабря в 12.11 неизвестный повредил памятник Степану Бандере, что по улице Соломии Крушельницкой в ​​Тернополе. Монумент был облит красной краской.

Факт повреждения памятника обнаружили полицейские. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пока правоохранители обследуют окружающую территорию, опрашивают людей, просматривают видео с камер наблюдения.

Полиция просит позвонить по линии "102", если лицо злоумышленника на видео покажется знакомым. Правоохранители также обращаются к владельцам общественных заведений, офисных помещений, где установлены камеры наблюдения, водителей, в авто которых есть видеорегистраторы, и которые в 12.11 были в районе улицы Соломии Крушельницкой, вблизи парка имени Тараса Шевченко, сообщить о разыскиваемом злоумышленнике по номеру горячей линии 102.

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Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

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Фото: сайт Нацполиции

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Топ комментарии

  • Андрій Огоновський c5b5d73c
    Навіть мертвого бояться🤦🤦🤦
  • Sophia-Maria Duglass
  • Вальд Ще
    Каци серуть ріденько, як тільке почують призвище Степана Андрійовича
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