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Патрульные остановили пьяного водителя со смертельной дозой алкоголя в Черновцах. ФОТО

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Вчера, 14 декабря, в Черновцах патрульные остановили пьяного водителя, драгер показал концентрацию алкоголя в крови на уровне 5,0 промилле. Это считается относительно смертельной дозой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Патрульной полиции Черновицкой области в соцсети "Фейсбук".

Сообщается, что вчера вечером патрульные остановили Range Rover.

"В ходе общения инспекторы заметили, что у водителя есть признаки сильного алкогольного опьянения и просто впечатляющий результат теста на состояние опьянения – 5,0 промилле", – говорится в сообщении.

Патрульные остановили пьяного водителя со смертельной дозой алкоголя в Черновцах 01

Патрульные отмечают, что допустимое содержание алкоголя в крови, при котором еще можно управлять автомобилем, – 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А 5,0 – относительно смертельная доза.

На водителя составили протокол.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    **********, врятували ідіоту життя. І не тільки ідіоту, а й тим, хто міг йому трапитися на дорозі.
  • Petrov Viktor
    Мертвецки пьян.
  • MyronMaG mm
    При Брижньові такий гігант міг дослужитись до міністра
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