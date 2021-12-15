Словения, ныне председательствующая в Совете ЕС, подписала Декларацию о поддержке европейской перспективы Украины. ФОТО

В рамках участия в саммите Восточного партнерства, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Янез Янша подписали Декларацию о поддержке европейской перспективы нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Республикой Словения в рамках стратегического курса нашего государства на обретение полноправного членства в Европейском Союзе.

"Совместная Декларация констатирует, что в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, Украина, как и любое европейское государство, которое уважает ценности, закрепленные в статье 2 настоящего Договора, и обязуется им следовать, может подать заявку на членство в Евросоюзе в случае соблюдения всех условий и обязательств", - подчеркивают в ОПУ.

В документе подтверждается значительный прогресс, достигнутый нашим государством в контексте имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, а также настроенность на продолжение реформ. При этом Словения будет поддерживать соответствующие усилия Украины, в частности, по дальнейшему реформированию в направлении децентрализации.

С подписанием совместной декларации на уровне президента Украины и премьер-министра Республики Словения фиксируется поддержка словенской стороной европейской перспективы нашего государства.

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Владимир Зеленский выразил благодарность главе правительства Словении за жесткую поддержку евроинтеграционной стратегии Украины и важную практическую помощь со стороны словенских партнеров в процессе имплементации внутренних реформ.

Он также сделал акцент на успешности словенского председательства в Совете ЕС во второй половине 2021 года, в рамках которого состоялся результативный саммит Украина – ЕС и было подписано Соглашение об общем авиационном пространстве.

Кроме того, собеседники отметили положительную динамику двустороннего товарооборота и обсудили перспективные инвестиционные проекты в Украине и Словении.