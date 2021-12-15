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Зеленский встретился с Макроном: Надеюсь на противодействие гибридной агрессии России в Европе (обновлено). ФОТО

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, он обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном вопросы сотрудничества Украины и Франции.

"Надеюсь, что во время председательства Франции в Совете ЕС она будет уделять особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии России в Европе", - добавил глава государства.

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Пресс-служба главы государства сообщает, что президенты также обсудили вопросы европейской интеграции нашей страны и скоординировали позиции по реализации евроатлантических устремлений Украины.

"Глава государства отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, а поддержка этого курса в украинском обществе продолжает расти", - говорится в сообщении пресс-службы.

Зеленский встретился с Макроном: Надеюсь на противодействие гибридной агрессии России в Европе (обновлено) 01
Зеленский встретился с Макроном: Надеюсь на противодействие гибридной агрессии России в Европе (обновлено) 02

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Топ комментарии

  • Fjall_Raven
    "... президентов часто вижу. с макроном на дружеской ноге. бывало, часто говорю ему: "ну что, брат макрон?" - "да так, брат, - отвечает, бывало, - так как-то всё…" большой оригинал" (из рассказов маме римме)
  • Ан Мур
    "...Меркель (Німеччина) і Оланд (Франція) змусили обидві сторони підписати дуже суперечливі документи (в Нормандському форматі, в переговорах в Мінську, і саме так зупинили військові дії), а потім почали підтримувати трактування його з української позиції - попри розлючені тиради чекістанців.
    Але тоді Україну представляла людина, котру фрау і месьє сприймали як рівного, аргументація й пасіонарність якого змушували забувати про цинізм ріелполітік, перед яким було соромно відверто адвокувати путінський шантаж і відверто ж здавати українські інтереси.
    Наш нинішній президент - протилежність такого лідера. Він шут гороховий, котрого як рівного ніхто ніколи не сприйме. Україну захищають винятково з принципових позицій, але ніякого особистісного фактору в цій дипломатії немає. І це було передбачувано з першої миті, як наш мудрий нарід почав замислюватися, чи не проголосувати йому за коміка на главу держави.
    П.С. Просто уявіть, що було б із країною, якби мінських угод потрібно було досягати сьогодні".

    Карл Волох
  • Ритта Рыжук
    Жопінг заплоновано на завтра !!!)))
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