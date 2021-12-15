Зеленский встретился с Макроном: Надеюсь на противодействие гибридной агрессии России в Европе (обновлено). ФОТО
Об этом Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, он обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном вопросы сотрудничества Украины и Франции.
"Надеюсь, что во время председательства Франции в Совете ЕС она будет уделять особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии России в Европе", - добавил глава государства.
Пресс-служба главы государства сообщает, что президенты также обсудили вопросы европейской интеграции нашей страны и скоординировали позиции по реализации евроатлантических устремлений Украины.
"Глава государства отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, а поддержка этого курса в украинском обществе продолжает расти", - говорится в сообщении пресс-службы.