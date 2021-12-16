Дорогу по маршруту Лисичанск - Бахмут отремонтировали в Луганской области. ФОТОрепортаж

В Луганской области завершилось обновление дороги Т-13-02 на участке протяженностью 14 км от города Лисичанск до границы с Донецкой областью (до Бахмута).

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

"До начала ремонта указанный маршрут вызывал много нареканий: некоторые участки автодороги были поражены многочисленными ямами и наплывами. Теперь это новая дорога. Передвигаться по которой стало быстро, комфортно и безопасно", - говорится в сообщении.

Трасса Т-13-02 имеет стратегическое значение, поскольку объединяет Луганскую и Донецкую области.

Аналогичные ремонтные работы были проведены на данной трассе и в Донецкой области в рамках программі "Большая стройка".

До конца 2022 года на Луганщине охватят капитальным и текущим ремонтом около 650 км дорог. Это более половины дорог государственного значения в области, общая протяженность которых составляет 1200 км.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" запланировано до конца 2024 года сделать 24 тысячи километров дорог по всей Украине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Часть трассы М-25 к венгерской границе отремонтирована на Закарпатье, - ОГА. ФОТОрепортаж







