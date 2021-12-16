Дорогу по маршруту Лисичанск - Бахмут отремонтировали в Луганской области. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области, передает Цензор.НЕТ.
"До начала ремонта указанный маршрут вызывал много нареканий: некоторые участки автодороги были поражены многочисленными ямами и наплывами. Теперь это новая дорога. Передвигаться по которой стало быстро, комфортно и безопасно", - говорится в сообщении.
Трасса Т-13-02 имеет стратегическое значение, поскольку объединяет Луганскую и Донецкую области.
Аналогичные ремонтные работы были проведены на данной трассе и в Донецкой области в рамках программі "Большая стройка".
До конца 2022 года на Луганщине охватят капитальным и текущим ремонтом около 650 км дорог. Это более половины дорог государственного значения в области, общая протяженность которых составляет 1200 км.
Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" запланировано до конца 2024 года сделать 24 тысячи километров дорог по всей Украине.