ГУР МО охраняет Гогилашвили – вероятно, гражданина РФ, - СМИ
Об этом говорится в новом расследовании "Слідства.Інфо" "Дружочки", информирует Цензор.НЕТ.
Подробнее о владельце дома, арендуемого семьями Гогилашвили и Буданова, читайте здесь.
Кроме того, их семьи вместе отдыхают, о чем могут свидетельствовать фото в соцсетях.
Сам Гогилашвили выкладывал совместные фото с Будановым, сделанные в августе этого года.
Журналисты также обращают внимание, что сам Буданов, а также Гогилашвили и его супруга Мария Левченко пользуются госохраной и ездят на автомобилях из парка СБУ на номерах прикрытия. Кроме того, по данным журналистов, на авто, которые возят Левченко на работу в Офис Президента, номера постоянно "тасуют между собой".
Журналисты поднимают вопрос, на каких основаниях Левченко, которая даже в ОПУ не оформлена официально, пользуется специальными автомобилями СБУ и охраной. Впрочем, Гогилашвили это тоже касается.
Учитывая тот факт, что семья Буданова дружит и проживает вместе с семьей Гогилашвили и Левченко, можно предположить, что подконтрольное Буданову ведомство обслуживает такие прихоти Гогилашвили-Левченко.