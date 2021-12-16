"Прошу не обосраться еще раз": Арахамия просит "слуг народа" не поддерживать проведение внеочередного заседания по ФОПам. ФОТО
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия просит коллег по фракции не поддерживать проведение внеочередного заседания по ФОПам.
Как передает Цензор.НЕТ, переписку из чата "слуг народа" опубликовал Telegram-канал "Через плечо".
"Коллеги, по ФОПам, они затребовали назад все подписные. Прошу не обосраться еще раз - не подписываем. Никаких внеочередных", - говорится в сообщении Арахамии.
Ранее сообщалось, что некоторые "слуги народа" под давлением ночью отозвали подписи за проведение сегодняшнего внеочередного заседания ВР по ФОПам.