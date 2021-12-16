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"Прошу не обосраться еще раз": Арахамия просит "слуг народа" не поддерживать проведение внеочередного заседания по ФОПам. ФОТО

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия просит коллег по фракции не поддерживать проведение внеочередного заседания по ФОПам.

Как передает Цензор.НЕТ, переписку из чата "слуг народа" опубликовал Telegram-канал "Через плечо".

"Коллеги, по ФОПам, они затребовали назад все подписные. Прошу не обосраться еще раз - не подписываем. Никаких внеочередных", - говорится в сообщении Арахамии.

Ранее сообщалось, что некоторые "слуги народа" под давлением ночью отозвали подписи за проведение сегодняшнего внеочередного заседания ВР по ФОПам.

Также читайте: Некоторые "слуги народа" под давлением ночью отозвали подписи за проведение сегодняшнего внеочередного заседания ВР по ФОПам, - Тимошенко

Прошу не обосраться еще раз: Арахамия просит слуг народа не поддерживать проведение внеочередного заседания по ФОПам 01

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Топ комментарии

  • Орест Орест
    Кассовый аппарат так кассовый аппарат!!!! Ну шо, самозанятые, ваш выход! Сметайте!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Арахам-вже запізно бо ви всі вже давно обісрались...
  • мыкола дрон
    ФОПЫ -90% голосовали за зеленое недорозумение ! ТЕПЕРЬ ЖРИТЕ !!!
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