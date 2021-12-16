Человек погиб во время пожара в столичной многоэтажке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Соломенском районе Киева вспыхнул пожар в многоэтажке. В результате инцидента погиб мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве.

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Сообщается, что загорелася квартира на шестом этаже девятиэтажного дома по ул. Ушинского, 29. На месте пожарные установили, что горят вещи домашнего обихода и мебель.

"Во время ликвидации пожара в комнате был обнаружен мужчина 1951 года рождения без признаков жизни. Пожар на площади 20 квадратных метров был локализован в 11:42, и уже в 11:53 - ликвидирован. В результате пожара сгорел диван, мебель и личные вещи. Была повреждена обшивка балкона, расположенного на этаж выше. К ликвидации было привлечены 3 единицы техники а также 13 человек личного состава. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются правоохранителями", - говорится в сообщении.









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